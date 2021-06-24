В бакинских школах появятся штатные психологи

"С сентября этого года планируется объявить о вакансии школьных психологов".

"С сентября этого года планируется объявить о вакансии школьных психологов".

Об этом журналистам заявила заведующая Управлением образования города Баку Мехрибан Велиева.

Она отметила, что психологическая служба в учебных заведениях – очень важный вопрос: "В последнее время стало особенно актуальным регулирование психо-эмоционального состояния школьников. В связи с этим имеется решение Министерства образования, чтобы во всех школах на каждые 1000 учеников был выделен 1 штатный психолог. В соответствии с этим, вероятно, с сентября будут объявлены вакансии штатных психологов".