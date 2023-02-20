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В бакинских поликлиниках началась электронизация учетной медицинской документации

В бакинских поликлиниках началась электронизация учетной медицинской документации В амбулаторно-поликлинических медучреждениях, подведомственных Бакинскому главному оздоровительному центру, началась полная электронизация учетной медицинской документации.
Здоровье
20 февраля 2023 г. 10:11
В бакинских поликлиниках началась электронизация учетной медицинской документации

В амбулаторно-поликлинических медучреждениях, подведомственных Бакинскому главному оздоровительному центру, началась полная электронизация учетной медицинской документации.

Как сообщили Report в центре, амбулаторные медкнижки граждан ликвидируются, а на основе имеющейся в них информации создается база данных.

Нововведение позволит устранить потерю времени при оказании первичных медуслуг и направлять граждан к соответствующим врачам на основании только данных удостоверения личности.

Проект запущен в пилотной форме в городской поликлинике №10 и детской поликлинике №20. На первом этапе планируется электронизация данных 58 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdakı poliklinikalarda tibbi qeydiyyat sənədlərinin elektronlaşdırılmasına başlanılıb

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