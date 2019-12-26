В Тертере заместителя главврача уволили с работы за недочеты

Заместитель главного врача Тертерской центральной районной больницы Матанат Тофик гызы Гусейнзаде отстранена от работы за злоупотребление должностными обязанностями.

В ответ на запрос Report в Минздраве Азербайджана сообщили, что в Главное управление по борьбе с коррупцией направлено представление для проверки соответствия М.Гусейнзаде занимаемой должности и привлечения к дисциплинарной ответственности "за неэтичное поведение и злоупотребление должностными обязанностями в обмен на нематериальное преимущество".

Представление также обсуждено в Минздраве и медицинском совете Тертерской центральной районной больницы.

Ранее в отношении М.Гусейнзаде уже принимались меры. В августе этого года на основе представления из отдела полиции Тертерского района ей был вынесен выговор за нарушение норм этического поведения. Однако М.Гусейнзаде не сделала выводы, и повторно допустила недочеты и совершила правонарушение, пользуясь служебным положением.

В связи с этим 26 декабря М.Гусейнзаде была уволена, заключенный с ней договор расторгнут.