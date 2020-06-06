​В Азербайджане за сутки 379 человек заразились COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 379 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 153 человека излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report, об этом заявили в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

Два гражданина - 1941-го и 1956-го годов рождения с положительными тестами на COVID-19 скончались. На сегодняшний день в нашей стране выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией 7 239 человек, из них 4 024 человека излечились, 84 умерли, 3 131 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 72 из них оценивается как тяжелое, состояние 86 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 334 863 тестов на выявление новых случаев заражения.