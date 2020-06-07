​В Азербайджане за сутки 314 человек заразились COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 314 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 125 человека излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report, об этом заявили в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

Четыре гражданина - 1947, 1954, 1956 и 1958 годов рождения с положительными тестами на COVID-19 скончались.

На сегодняшний день в нашей стране выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией у 7 553 человек, из них 4 149 человека излечились, 88 умерли, 3 316 пациента продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 69 из них оценивается как тяжелое, а 80 человек - средней тяжести.

За прошедший период было проведено 339 876 тестов на выявление новых случаев заражения.