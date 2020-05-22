В Азербайджане за последние две недели от коронавируса скончались 14 человек

"Если мы сможем держать под контролем эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане, добьемся серьезного роста в числе выздоровевших".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Председатель TƏBİB отметил, что на минувшей неделе 365 человек выздоровели и были выписаны домой:

"Что касается числа скончавшихся, если на прошлой неделе показатель составлял 7 человек, то и на этой неделе составляет 7 человек".