Наверх

В Азербайджане за последние две недели от коронавируса скончались 14 человек

В Азербайджане за последние две недели от коронавируса скончались 14 ч

"Если мы сможем держать под контролем эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане, добьемся серьезного роста в числе выздоровевших".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Председатель TƏBİB отметил, что на минувшей неделе 365 человек выздоровели и были выписаны домой:

"Что касается числа скончавшихся, если на прошлой неделе показатель составлял 7 человек, то и на этой неделе составляет 7 человек".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!