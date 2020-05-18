В Азербайджане врачам дополнительно выплачено 11.7 млн манатов

В соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 18 марта 2020 года №1947 и постановлением Кабинета министров от 25 марта 2020 года №112 Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию пропорционально рабочему времени участвующим в мероприятиях по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции 21 462 медработникам, 2 372 не медицинским работникам выплачена дополнительная надбавка за март месяц.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Так, медработникам 145 государственных медицинских учреждений по городу Баку и 118 по другим городам и районам республики выплачено в общей сложности 11.7 млн манатов.