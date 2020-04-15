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В Азербайджане выздоровели 6 заразившихся коронавирусом врачей

В Азербайджане выздоровели 6 заразившихся COVID-19 врачей

"На сегодняшний день ни в одной из больниц страны не отмечено случаев массового заражения коронавирусом".  

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в больницах, где лечат заразившихся COVID- 19, врачи тщательно оберегаются: "Случаи заражения зачастую отмечены в поликлиниках и амбулаторных звеньях, так как там не должным образом пользуются защитными средствами. Кроме того, в больницы заносится инфекция. К примеру, вчера инфекцией заразилась сестра-хозяйка одной из больниц. Правда, в данном учреждении не отмечено случаев заражения, и женщина заразилась в семье. Это подтверждает ее эпидемиологический анализ. Данная ситуация очень опасна". 

"Существует статистика заражения врачей, и она будет обнародована. В одном из медучреждений заразились 6 врачей. На данный момент все они выздоровели. А в Джалилабаде было отмечен 1 или 2 случая заражения врачей вирусом", - сказал Р.Байрамлы.  

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