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В Азербайджане выявлено еще 230 случаев заражения COVID-19, 103 человека вылечились

В Азербайджане выявлено еще 230 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 230 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 103 человека вылечились и выписаны домой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Двое пациентов 1948 г.р. и 1950 г.р. с положительными тестами на COVID-19 умерли.

До настоящего времени в нашей стране коронавирусной инфекцией заразились 4 989 человек, из них 3 125 человек вылечились, 58 человека умерли, 1 806 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 50 из них оценивается как тяжелое, состояние 67 человек - средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 289 603 теста.

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