В Азербайджане выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек умер

В Азербайджане зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), один человек скончался.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Сообщается, что больной сахарным диабетом пациент 1953 г.р. с положительным тестом на COVID-19 скончался, несмотря на реанимационные мероприятия. Члены его семьи и другие лица, с которыми он контактировал, находятся на карантине.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 717 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 44 человека излечились, 8 человек умерли, 665 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 23 из них оценивается как тяжелое, 31 человека оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 53 300 тестов на выявление новых случаев заражения инфекцией.