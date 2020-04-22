​В Азербайджане выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 42 человека излечились и выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

До сих пор в стране выявлено 1 518 фактов заражения инфекцией, 907 человек вылечились, 20 скончались.

Лечение 591 человека в больницах особого режима продолжается. Состояние 14 из них тяжелое, 21 - средней тяжести, остальных стабильное.

За прошедший период был проведен 108 221 тест на выявление новых случаев заражения вирусом.