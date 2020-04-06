В Азербайджане выявлены еще 57 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), пациенты помещены в больницы особого режима.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В то же время, излечились 12 зараженных коронавирусной инфекцией, они выписаны домой.

В целом, в стране из 641 человека излечились 44 человека, умерли 7 человек, 590 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 11 из них тяжелое, 17 - средней тяжести, состояние остальных стабильное.

В стране проводятся соответствующие мероприятия в связи с обследованием 4 369 человек, помещенных в различные карантинные зоны.

За минувший период проведено более 45 тысяч тестов на выявление новых случаев заражения.