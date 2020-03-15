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В Азербайджане выявлены еще 4 случая коронавируса

​В Азербайджане выявлены еще 4 случая коронавируса

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по всему миру. Хотя во многих странах в настоящее время проводятся интенсивные профилактические меры, предотвратить распространение инфекции не удалось.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабмине, по последним данным, в Азербайджане зарегистрировано еще 4 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время пациенты, помещенные в больницы особого режима и находящиеся под наблюдением, чувствуют себя нормально и состояние их здоровья стабильно.

Здоровье других пациентов, помещенных в больницы особого режима, находится под строгим контролем, принимаются соответствующие меры для их лечения.

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