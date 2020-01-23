В Азербайджане вырастет зарплата врачей

Госагентство по обязательному медстрахованию утвердило правило "О системе оплаты труда медработников в медучреждениях, подведомственных публичному юридическому лицу " Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями".

Согласно правилу, зарплату медработников формируют должностной (тарифный) оклад в зависимости от занимаемой должности, стажа и оценки служебной деятельности, дополнительные выплаты за трудовые условия, поощрительные дополнения и другие выплаты, предусмотренные в Трудовой кодексе Азербайджана.

Как сообщили Report в Агентстве, дополнительные выплаты медработникам за трудовые условия приведены ниже:

дополнение за опасные для здоровья и тяжелые трудовые условия;

дополнение за особо опасные для здоровья и особо тяжелые трудовые условия;

дополнение за трудовые условия, связанные со СПИД и ВИЧ;

дополнения за степень по специализации;

дополнения за беспрерывные условия труда;

дополнения за ночные работы;

дополнения за особенности трудовых условий;

дополнения за сложность, напряженность, высокое качество и высокие результаты в работе.

Поощрительные дополнительные выплаты медработникам в зависимости от должности и особенностей выполняемой работы выдаются в форме стабильной дополнительной выплаты или дополнительной выплаты за службу.

С учетом должностных обязательств и особенностей учета обращений пациентов по соответствующей врачебной специальности (должности) к ежемесячной должностной (тарифной) зарплате некоторых врачей (по специальности/должности) применяют стабильные допвыплаты:

Наименование специальности/должности Сума поощрительно допвыплаты к зарплате врачей Завотделами (отделениями), врачам которых начисляются допвыплаты за службу 100 манатов врачи отдела организации здравоохранительных служб (за исключением врачей-стоматологов) 200 манатов врачи, работающие на должности провизора 260 манатов врачи, работающие по специальности семейных врачей 300 манатов врачи, работающие по специальности врача-лаборанта 340 манатов врачи, работающие по специальности врача-статиста врачи, работающие на руководящей должности отдела "Центр здоровья семьи" 480 манатов врачи, работающие по специальности врача-реаниматолога врачи, работающие акушерами-гинекологами в женконсультации и Центре здоровья семьи врачи, работающие на руководящей должности в аптекарском делении 570 манатов

Отметим, что зарплаты младшего медицинского персонала также вырастут.