В Азербайджане вырастет зарплата врачей

Госагентство по обязательному медстрахованию утвердило правило "О системе оплаты труда медработников в медучреждениях, подведомственных публичному юридическому лицу " Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями".
Согласно правилу, зарплату медработников формируют должностной (тарифный) оклад в зависимости от занимаемой должности, стажа и оценки служебной деятельности, дополнительные выплаты за трудовые условия, поощрительные дополнения и другие выплаты, предусмотренные в Трудовой кодексе Азербайджана.
Как сообщили Report в Агентстве, дополнительные выплаты медработникам за трудовые условия приведены ниже:
дополнение за опасные для здоровья и тяжелые трудовые условия;
дополнение за особо опасные для здоровья и особо тяжелые трудовые условия;
дополнение за трудовые условия, связанные со СПИД и ВИЧ;
дополнения за степень по специализации;
дополнения за беспрерывные условия труда;
дополнения за ночные работы;
дополнения за особенности трудовых условий;
дополнения за сложность, напряженность, высокое качество и высокие результаты в работе.
Поощрительные дополнительные выплаты медработникам в зависимости от должности и особенностей выполняемой работы выдаются в форме стабильной дополнительной выплаты или дополнительной выплаты за службу.
С учетом должностных обязательств и особенностей учета обращений пациентов по соответствующей врачебной специальности (должности) к ежемесячной должностной (тарифной) зарплате некоторых врачей (по специальности/должности) применяют стабильные допвыплаты:
|Наименование специальности/должности
|Сума поощрительно допвыплаты к зарплате врачей
|Завотделами (отделениями), врачам которых начисляются допвыплаты за службу
|100 манатов
|врачи отдела организации здравоохранительных служб (за исключением врачей-стоматологов)
|200 манатов
|врачи, работающие на должности провизора
|260 манатов
|врачи, работающие по специальности семейных врачей
|300 манатов
|врачи, работающие по специальности врача-лаборанта
|340 манатов
|врачи, работающие по специальности врача-статиста
|врачи, работающие на руководящей должности отдела "Центр здоровья семьи"
|480 манатов
|врачи, работающие по специальности врача-реаниматолога
|врачи, работающие акушерами-гинекологами в женконсультации и Центре здоровья семьи
|врачи, работающие на руководящей должности в аптекарском делении
|570 манатов
Отметим, что зарплаты младшего медицинского персонала также вырастут.