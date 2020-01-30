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В Азербайджане в связи с коронавирусом создана Рабочая группа

В Азербайджане в связи с коронавирусом создана Рабочая группа

"В Азербайджане в связи с коронавирусом сегодня была создана Рабочая группа". 

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Минздрава Парвиз Абубекиров

По его словам, в Рабочую группу вошли представители министерств иностранных дел и здравоохранения, Государственного таможенного комитета, Государственной погранслужбы, Агентства обязательного медицинского страхования и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), которые работают сообща.

Напомним, что решение о создании Рабочей группы было принято 28 января на прошедшем в Кабмине совещании по принятию профилактических мер против эпидемии коронавируса. 

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