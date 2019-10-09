В Азербайджане усиливают мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ

Министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев подписал приказ "Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных заболеваний в Республике в осенне-зимний сезон 2019-2020 года".

Как сообщили Report в министерстве, в связи с началом осенне-зимнего сезона 2019-2020 года руководителям медуправлений и учреждений министерства здравоохранения даны соответствующие поручения по усилению профилактических и антиэпидемических мероприятий среди населения против гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, а также эпидемиологических мониторингов за инфекцией.

Также, в соответствии с приказом, поручено усилить профилактические дезинфицирующие мероприятия, создать запас лекарственных препаратов для лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, усилить следование режиму дезинфекции и др.