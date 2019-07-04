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За месяц у 12-ти желающих вступить в брак обнаружили сифилис, у 12-и СПИД

В Азербайджане у 12-ти желающих вступить в брак обнаружили сифилис

"В июне этого года в Азербайджане для вступления в брак медицинское обследование прошли 13 063 человека". 

Об этом Report сообщила директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Зохра Алимирзоева. 

По ее словам, 213 из них были носителями талассемии, 12 - сифилиса, 12 - СПИДа: "У двух желающих вступить в брак  носителями талассемии оказались оба". 

З.Алимирзоева  отметила, что с 2015 года анализ крови был взят у 568 163 человек: "За это время у 1 801 человека выявили сифилис, а у 512 - ВИЧ".  

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