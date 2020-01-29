​В Азербайджане созданы 13 медицинских территориальных делений

Госагентство по обязательному медстрахованию (Агентство) утвердило "Медицинские территориальные деления по административным территориальным единицам Азербайджанской Республики".

Как сообщили Report в Агентстве, медицинское территориальное деление - группирование по административным территориальным единицам медучреждений, входящих в состав государственной здравоохранительной системы, переданной в ведомство Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Агентством определены, в целом, 13 медицинских территориальных делений. В одно медицинское территориальное деление входят государственные медучреждения по нескольким городам/районам.

Кроме того, за исключением 3 медицинских территориальных делений, по остальным также определены межрегиональные государственные медучреждения.

При выплате суммы совместного финансирования принимаются во внимание административная территория, где зарегистрирован застрахованный, и медицинское территориальное деление медучреждения, куда он обратился. Правила выплаты суммы совместного финансирования определены в Пакете услуг, она выплачивается непосредственно медучреждению. К внедрению суммы совместного финансирования приступят с 1 апреля 2020 года.

Сумма совместного финансирования за услуги, оказанные в амбулаторных и стационарных условиях, выплачиваются в ниже приведенном порядке:

Внутри административной территории: если гражданин без направления семейного врача обращается за медуслугой, оказываемой в амбулаторных условиях, в медучреждении, находящемся на административной территории, где он проживает или зарегистрирован, за каждый страховой случай он должен выплатить 5 (пять) манатов суммы совместного финансирования.

Внутри медицинского территориального деления: если гражданин без направления семейного врача обращается в медучреждение, расположенное на другой административной территории внутри медицинского территориального деления, он должен выплатить 5 (пять) манатов за каждый страховой случай, при обращении за услугой в стационарных условиях за каждый страховой случай выше 100 (ста) манатов должен выплатить 30 (тридцать) манатов суммы совместного финансирования.

Вне медицинского территориального деления: если гражданин без направления семейного врача обращается за услугой в медучреждение, расположенное вне медицинского территориального деления, где он зарегистрирован, т.е. расположенном на другой административной территории, где применяется обязательное медицинское страхование, за каждый страховой случай оказания медуслуг в амбулаторных условиях он должен выплатить 15 (пятнадцать) манатов, за услуги в стационарных условиях выше 100 (сто) манатов должен выплатить 90 (девяносто) манатов суммы совместного финансирования.

В то же время гражданин за все услуги магнитного резонанса и компьютерной томографии, оказанные в амбулаторных условиях, в каждом страховом случае должен заплатить 20 (двадцать) манатов суммы совместного страхования.

С "Медицинскими территориальными делениями по административным территориальным единицам Азербайджанской Республики" можно ознакомиться здесь.