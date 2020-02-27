В Азербайджане создан штаб в связи с угрозой коронавируса

В целях предотвращения связанных с коронавирусом возможных рисков в Азербайджане, осуществления оперативных профилактических и неотложных мер, создан штаб в составе руководящих лиц структур и соответствующих госорганов при Кабинете министров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабмина.

Для принятия предупредительных мер и проведения мониторингов на всей территории Азербайджана создана экспертная группа в составе специалистов соответствующей сферы.

В то же время, для информирования населения и пресечения дезинформаций "горячие линии" +994 12 492 41 61, +994 12 492 75 54, +994 12 505 03 30, + 994 12 505 13 33 будут действовать с 10:00 часов 28 февраля 2020 года.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под серьезным контролем, на данный момент случаев заражения среди населения не зафиксировано, причин для беспокойства нет.