В Азербайджане сократилась материнская и детская смертность

Реализуемые меры обеспечили повышение качества медицинских услуг по охране здоровья матерей и детей, ускорили реформы в сфере перинатальной помощи.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии Азербайджанской Республики о детях на 2020-2030 годы".

В результате проведенных в стране мер по охране здоровья матери и ребенка показатели материнской и детской смертности снизились.

Так, если в 2010 году коэффициент материнской смертности составлял 15,7 на каждые 100 тысяч младенцев, то в 2019 году этот показатель составил 14,9. Если в 2010 году показатель детской смертности составлял 11,2 на каждые 1 000 младенцев, то в 2019 году этот показатель был 11,0.

Также было отмечено, что в начале 2020 года 26,2% населения Азербайджана, то есть 2 636,8 тысячи человек, составили дети.