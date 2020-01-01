В Азербайджане с сегодняшнего дня внедряют обязательное медицинское страхование

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается поэтапное внедрение обязательного медицинского страхования.

Как сообщает Report, закон "О внесении изменений в закон "О медицинском страховании" вступил в силу 1 января 2020 года.

В соответствии с постановлением Кабинета министров от 27 декабря 2019 года, обязательное медицинское страхование будет осуществляться в 4 этапа.

На первом этапе система будет внедрена в Нахчыванской Автономной Республике, Мингячевире, Гусарском, Хачмазском, Губинском, Шабранском, Сиязаньском, Хызынском, Гобустанском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Гёйчайском, Уджарском, Зардабском, Кюрдамирском, Евлахском и Агдашском районах.

На втором этапе с апреля процесс охватит 21 регион (города Гянджа и Нафталан, Газахский, Агстафинский, Товузский, Шамкирский, Гедабекский, Дашкесанский, Самухский, Гёйгёльский, Горанбойский, Ходжалинский, Бейлаганский, Ходжавендский, Агджабединский, Лачынский, Бардинский, Физулинский, Агдамский, Тертерский, Кельбаджарский районы), на третьем этапе (с июля) – 15 регионов (город Ширван, Астаринский, Лянкяранский, Лерикский, Ярдымлинский, Масаллинский, Джалилабадский, Нефтчалинский, Биласуварский, Джабраильский, Сальянский, Имишлинский, Саатлинский, Сабирабадский и Гаджигабульский районы), на четвертом этапе (с октября) - 7 регионов (Баку, Сумгаит и Ханкенди, Абшеронский, Губадлинский, Зангиланский и Шушинский районы).

Согласно закону, с 1 апреля начнется сбор взносов по обязательному медицинскому страхованию.

С 1 января 2020 года государство планирует выделить населению в течение одного календарного года 90 манатов на человека на обязательное медстрахование.