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В Азербайджане разрешат извлекать роговицу глаз у умерших

В Азербайджане разрешат извлекать роговицу глаз у умерших

В Азербайджане без каких-либо разрешений и завещаний у умерших будут изымать роговицу с целью трансплантации.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте закона "О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей".

Согласно проекту, роговица глаз и другие ткани, которые можно извлечь без внешних изменений трупа, будут изыматься без каких-либо разрешений и завещаний.

Законопроект был обсужден на заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса 4 июня и рекомендован к пленарному заседанию.

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