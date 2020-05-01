В Азербайджане проведено свыше 146 тыс. тестов на коронавирус

В Азербайджане проведено свыше 146 тыс. тестов на коронавирус

1 мая, 2020 17:30

https://report.az/storage/news/eda5b865a7dc57402901fb1e8742457a/a3bbf50a-4085-4f83-9a2e-8c51563d5113_292.jpg В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на выявление коронавируса. Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров. За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 146 630 тестов.

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Эта новость также доступна на других языках: Azərbaycanda koronavirusla bağlı testlərin sayı açıqlandı - RƏSMİ

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