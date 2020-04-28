В Азербайджане проведено свыше 132 тыс. тестов на коронавирус

В Азербайджане названо количество проведенных тестов на выявление коронавируса.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За прошедший период было проведено 132 640 тестов на выявление новых случаев заражения.
В Азербайджане названо количество проведенных тестов на выявление коронавируса.
Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За прошедший период было проведено 132 640 тестов на выявление новых случаев заражения.
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