В Азербайджане проведено свыше 132 тыс. тестов на коронавирус

В Азербайджане проведено свыше 132 тыс. тестов на коронавирус

28 апреля, 2020 17:20

https://report.az/storage/news/ea9b728933b724f9b859df5987e35c37/73790428-fbae-4ef8-ac95-c19af9d9eeeb_292.jpg В Азербайджане названо количество проведенных тестов на выявление коронавируса. Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров. За прошедший период было проведено 132 640 тестов на выявление новых случаев заражения.

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