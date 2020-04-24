Наверх

В Азербайджане проведено свыше 114 тыс. тестов на коронавирус

​В Азербайджане проведено свыше 114 тыс. тестов на коронавирус

В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на выявление коронавируса.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения было проведено 114 410 тестов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!