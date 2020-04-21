В Азербайджане проведено 102 764 теста на выявление коронавируса

​В Азербайджане проведено 102 764 теста на выявление коронавируса

21 апреля, 2020 17:48

https://report.az/storage/news/a27dd7d536deebfd9fc1fde2e5525329/0e0e9e98-d194-463f-abfc-d0bc2dda1bcb_292.jpg В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на выявление коронавируса. Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров. За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 102 764 теста.

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