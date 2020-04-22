В Азербайджане проведен 108 221 тест на выявление коронавируса

В Азербайджане проведен 108 221 тест на выявление коронавируса

22 апреля, 2020 15:48

https://report.az/storage/news/d80176e37893e0ca394fee25857d3c04/fd51b1ea-8286-49eb-a6f9-0f5eed0b3e3d_292.jpg В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на выявление коронавируса. Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров. За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения проведен 108 221 тест.

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