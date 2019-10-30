ВОЗ: В Азербайджане поштучная продажа упрощает доступ подростков к сигаретам

"В Азербайджане сигареты продаются также поштучно, что неправильно, так как это упрощает доступ подростков к сигаретам".

Как сообщает Report, об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По словам Харманджи, табак и кофеин вызывают практически одинаковый уровень зависимости у людей.

Чиновник ВОЗ добавила, что должна быть создана система по отказу от табачного дыма: "Эта система должна быть действенной и поддерживаться всеми. Но это нелегкая задача, поскольку есть многомиллиардная табачная промышленность, направленная против нас. Они тратят миллионы на рекламу табака. Мы же пытаемся бороться с этим небольшими средствами".

Она также сказала, что некоторые ограничения на курение в Азербайджане не соблюдаются: "Ичеришехер была определена как зона свободная от курения. Однако в местных кафе люди по прежнему курят сигареты".