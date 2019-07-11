В сентябре в Азербайджане планируется утвердить все документы по обязательному медстрахованию

В настоящее время во всех медицинских учреждениях ведется подготовительная работа по внедрению со следующего года обязательного медицинского страхования.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, подготовительная работа в основном связана с созданием инфраструктуры информационных технологий в больницах, электронной регистрацией страхователей по их прибытию в больницу, передачей агентству электронной информации об оказываемых услугах. На основе этого, агентство сможет произвести оплату.

"Интенсивные работы в этом направлении идут во всех больницах. Другой вопрос связан с новыми зарплатами медработников, подсчетом бонусов, тарифов, пакетом услуг, все это готово. Полагаем, что в ближайший месяц все документы будут направлены на подтверждение. Мы ожидаем их утверждения в сентябре", - сказал З.Алиев.