В Азербайджане от коронавируса скончалась родственница депутата

В Азербайджане от коронавируса скончалась двоюродная сестра депутата Милли Меджлиса Айдына Мирзазаде.

Об этом Report сообщил сам депутат.

По его словам, 64-летняя двоюродная сестра умерла вчера от коронавируса: "Три дня она ходила с температурой, думала, что простудилась. Она была помещена в одну из больниц Геранбоя. Несмотря на то, что сестра два дня была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи не смогли спасти ей жизнь. Еще четверо членов ее семьи получают лечение от коронавируса и еще не знают о смерти их матери".