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В Азербайджане от COVID-19 скончался еще один врач

​В Азербайджане от COVID-19 скончался еще один врач

Джейхун Гаджиев

В Баку скончался врач анестезиолог-реаниматолог Джейхун Гаджиев.

Как сообщил Report депутат ММ Ганира Пашаева, врач скончался от коронавируса.

Депутат отметила, что Дж.Гаджиев вирусом был заражен во время посещения траурной церемонии в одном из регионов страны и был сразу же госпитализирован.

Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Отметим, что Джейхун Гаджиев учился на факультете лечения и профилактики Азербайджанского Государственного медицинского Университета с 1990-1997 гг.  С 1998 по 2015 гг. работал анестезиологом-реаниматологом в Республиканской нейрохирургической больнице.

Покойный, с 2015 года работал в одной из частных клиник.

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