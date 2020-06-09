В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Стало известно количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус.
Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
За истекшее время проведено 349 200 тестов на выявление новых случаев заражения.
Стало известно количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус.
Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
За истекшее время проведено 349 200 тестов на выявление новых случаев заражения.
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