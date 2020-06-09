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В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов

Стало известно количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров. 

За истекшее время проведено 349 200 тестов на выявление новых случаев заражения. 

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