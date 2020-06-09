В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов

9 июня, 2020 18:45

https://report.az/storage/news/61feff11fbc229778f04fbc73a2b0e71/1db74a0c-fd1a-4173-ad6d-84ff207ecb8b_292.jpg Стало известно количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус. Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров. За истекшее время проведено 349 200 тестов на выявление новых случаев заражения.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Эта новость также доступна на других языках: Azərbaycanda koronavirusla bağlı aparılan testlərin sayı 350 minə çatır

Новости партнеров