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В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавир

Обнародовано число проведенных в Азербайджане тестов на COVID-19.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.   

За истекший период для выявления новых случаев заражения проведено 328 385 тестов. 

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