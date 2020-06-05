В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Обнародовано число проведенных в Азербайджане тестов на COVID-19.
Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
За истекший период для выявления новых случаев заражения проведено 328 385 тестов.
Обнародовано число проведенных в Азербайджане тестов на COVID-19.
Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
За истекший период для выявления новых случаев заражения проведено 328 385 тестов.
Эта новость также доступна на других языках: