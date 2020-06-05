В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавир

5 июня, 2020 18:51

https://report.az/storage/news/38b5b3b76fc8c506f94b981da3bab8ff/bd63ed10-5c8f-4506-aed7-825bec427ecf_292.jpg Обнародовано число проведенных в Азербайджане тестов на COVID-19. Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров. За истекший период для выявления новых случаев заражения проведено 328 385 тестов.

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Эта новость также доступна на других языках: Azərbaycanda koronavirusla bağlı testlərin sayı açıqlandı - RƏSMİ

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