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В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов

Сегодня в Азербайджане проведено 6 976 тестов на коронавирус.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров. 

За истекший период проведено 410 475 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения. 

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