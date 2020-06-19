В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 6 976 тестов на коронавирус.
Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
За истекший период проведено 410 475 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения.
Сегодня в Азербайджане проведено 6 976 тестов на коронавирус.
Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
За истекший период проведено 410 475 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения.
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