В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов

19 июня, 2020 20:15

https://report.az/storage/news/4b3d7850437e7c9984d51584077c56a6/21c6c431-2bca-436d-bd78-e0b8e9d6c7bf_292.jpg Сегодня в Азербайджане проведено 6 976 тестов на коронавирус. Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров. За истекший период проведено 410 475 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения.

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Эта новость также доступна на других языках: Azərbaycanda koronavirusla bağlı testlərin sayı açıqlanıb - RƏSMİ

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