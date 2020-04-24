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В Азербайджане насчитывается 558 активных больных коронавирусом

В Азербайджане насчитывается 558 активных больных коронавирусом

"На сегодняшний день в Азербайджане насчитывается 558 активных больных коронавирусом".

Как сообщает Report, об этом выступая на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, 20 из них находятся в реанимации: "Большинство этих больных проходят лечение в Центральной больнице нефтяников и "Yeni klinika". Семь человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких".  

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