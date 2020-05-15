Наверх

В Азербайджане могут начать бесплатную раздачу масок - ОФИЦИАЛЬНО

В Азербайджане могут начать бесплатную раздачу масок

В Азербайджане сегодня не наблюдается дефицита масок и дезинфицирующих средств.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов. 

"Максимальная мощность предприятий по производству медицинских масок в Азербайджане ежесуточно составляет 500 тысяч. Что касается их стоимости, возможно обсуждение вопроса снижения цен на маски. Производственная мощность может достичь такого уровня, что маски можно будет раздавать бесплатно", - сказал И.Мамедов. 

По его словам, цены на импортируемые в Азербайджан маски в настоящее время дороже находящихся в продаже масок: "За них платит государство, чтобы медицинские маски стоили не дороже 30 гяпиков". 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!