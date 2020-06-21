В Азербайджане мобильное приложение будет предупреждать граждан о больных коронавирусом - ФОТО

Для предотвращения распространения COVID-19 в Азербайджане разработано бесплатное мобильное приложение под названием "E-Təbib", которое отражает статистику распространения коронавирусной инфекции в стране и регулярно предоставляет гражданам информацию.

Как передает Report, об этом сообщило Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB).

Отмечается, что те, кто случайно вступит в контакт (например, в очереди в магазине) с носителем инфекции, будет уведомлен и приглашен на лабораторные испытания.

E-Tabib работает на основе технологии bluetooth, поддерживает связь с другими пользователями приложений, находящимися поблизости.

С помощью приложения можно одним касанием связаться с горячей линией "против коронавируса", получить статистическую информацию и соответствующую помощь, а также различные уведомления и новости.

Приложение можно легко загрузить на телефон. В зависимости от системы, которую вы используете, загрузите приложение на свой смартфон, набрав E-Tabib или E-Təbib через “Play Market” или "AppStore". Запустите приложение и введите свой номер мобильного телефона. Введите код подтверждения, который будет отправлен через SMS в соответствующие поля. Запустите устройство Bluetooth. Приложение E-Tabib не получает доступа к вашим личным данным, кроме вашего номера мобильного телефона".