В Азербайджане коронавирусом заразились еще 75 человек, 25 выздоровели

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 75 человек, 25 выздоровели

8 мая, 2020 15:52

https://report.az/storage/news/22de55368f537d10c049716faa3e55b4/ac8f3166-df9e-42bc-8e96-9b09c8b151dd_292.jpg В Азербайджане отмечено 75 новых случаев заражения COVID-19, еще 25 человек выздоровели и были выписаны домой. Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров. В стране коронавирусом заразились 2 279 человек, 1 576 из них выздоровели, 28 скончались, 675 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 28 человек тяжелое, 39 - средней тяжести, остальных - стабильное. За истекший период проведено 181 530 тестов по выявлению новых случаев заражения инфекцией.

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