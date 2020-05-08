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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 75 человек, 25 выздоровели

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 75 человек, 25 выздоровели

В Азербайджане отмечено 75 новых случаев заражения COVID-19, еще 25 человек выздоровели и были выписаны домой.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

В стране коронавирусом заразились 2 279 человек, 1 576 из них выздоровели, 28 скончались, 675 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 28 человек тяжелое, 39 - средней тяжести, остальных - стабильное.

За истекший период проведено 181 530 тестов по выявлению новых случаев заражения инфекцией. 

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