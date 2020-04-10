В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом, 1 человек скончался

В Азербайджане отмечено 65 новых фактов заражения коронавирусом (COVID-19), скончался 1 человек, 58 выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Результаты анализов на коронавирус гражданина 1960 г.р. оказались положительными. У него диагностировали отек легких и дыхательную недостаточность, что стало причиной летального исхода.

На данный момент в стране установлено 991 факт заражения коронавирусом, в 159 случаях пациенты выздоровели, 10 скончались, лечение 822 продолжается в больницах особого режима.

Состояние 26 из них тяжелое, 33 - средней тяжести, остальных - стабильное.

За истекший период проведено 61 342 теста для выявления новых случаев заражения.