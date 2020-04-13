В Азербайджане коронавирусом заразились еще 50 человек, один скончался

В Азербайджане отмечено 50 новых случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался, 39 были выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Гражданин 1955 г.р., анализы которого на COVID-19 оказались положительными, скончался.

До сих пор у 1 148 человек в стране выявлен коронавирус, 289 из них выздоровели, 12 скончались, лечение 847 продолжается в больницах особого режима. Состояние 25-ти человек тяжелое, 30-ти - средней тяжести, остальных - стабильное.

В стране осуществляются соответствующие меры в связи с обследование 2 373 человек, помещенных в различные карантинные зоны.