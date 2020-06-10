В Азербайджане коронавирусом заразились еще 339 человек, 4 скончались

В Азербайджане отмечено 339 новых случаев заражения коронавирусом, 114 человек выписаны после выздоровления.
Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
Скончались 4 человека, анализы на COVID-19 которых оказались положительными.
В стране в общей сложности выявлено 8 530 инфицированных коронавирусом, 4 720 из которых выздоровели, 102 скончались, 3 708 продолжают лечение в больницах особого режима.
За истекшее время проведено 356 032 теста на выявление вируса.