В Азербайджане коронавирусом заразились еще 339 человек, 4 скончались

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 339 человек, 4 скончались

10 июня, 2020 19:16

https://report.az/storage/news/561746af41dc25a750f4a43a2ccb9055/fe8e928e-43d3-4d07-a28d-390d938f80ca_292.jpg В Азербайджане отмечено 339 новых случаев заражения коронавирусом, 114 человек выписаны после выздоровления. Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров. Скончались 4 человека, анализы на COVID-19 которых оказались положительными. В стране в общей сложности выявлено 8 530 инфицированных коронавирусом, 4 720 из которых выздоровели, 102 скончались, 3 708 продолжают лечение в больницах особого режима. За истекшее время проведено 356 032 теста на выявление вируса.

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