В Азербайджане коронавирусом заразились еще 315 человек, 5 - скончались

В Азербайджане отмечено 315 новых фактов заражения коронавирусом, 229 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

Отмечается о смерти 5 человек, ответы анализов которых на COVID-19 оказались положительными.

До сих пор в стране в общей сложности установлен 8 191 факт заражения инфекцией. 4 606 человек выздоровели, 98 - скончались, 3 487 - продолжают лечение в больницах особого режима.

За истекшее время проведено 349 200 тестов на выявление новых случаев заражения.