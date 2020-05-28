В Азербайджане коронавирусом заразились 4 759 человек, 56 скончались

В Азербайджане обнародовано число излечившихся от коронавируса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До настоящего времени в стране выявлено 4 759 фактов заражения COVID-19, из них 3 022 человека излечились, 56 человек умерли, 1 681 человек продолжает лечение в больницах особого режима.

Состояние 53 из них тяжелое, состояние 62 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 284 669 тестов.