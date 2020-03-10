В Азербайджане истек срок карантина 312 человек

Продолжается обследование лиц, поступивших в карантинные зоны, созданные в различных больницах для предотвращения распространения коронавируса (COVİD-19) и выявления случаев заражения инфекцией.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения лица, находящиеся на карантине, проходят соответствующее обследование, включая лабораторные анализы. В случае подтверждения факта заражения, больные незамедлительно перевозятся в больницы спецрежима, принимаются соответствующие меры в связи с их лечением.

Согласно информации на 10 марта, 312 человек, у которых не подтвердилась вероятность заражения вирусом, по истечении срока карантина были выписаны.

Обследование остальных находящихся на карантине лиц продолжается.