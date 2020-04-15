В Азербайджане готовятся меры для постепенной отмены карантинного режима

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"Мы готовим мероприятия для завершения карантинного режима".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он сказал, что возникла необходимость в смягчении карантинного режима: "Однако несоблюдение карантинного режима может породить вторую волну. Результат исследований показал, что в карантинных мероприятия недопустимо безразличие. В этот период предприняты все необходимые шаги, однако никто не должен расслабляться.

Мы обратимся для постепенного подконтрольного выхода из карантина с 20 апреля. В связи с этим будут подготовлены и представлены общественности особые правила".