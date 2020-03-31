В Азербайджане ежедневно растет динамика заражения коронавирусом - ОФИЦИАЛЬНО

Несмотря на превентивные меры, принимаемые правительством Азербайджана, наблюдается распространение болезни на территории страны.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.

Было отмечено, что в настоящее время в Азербайджане ежедневно растет динамика заражения вирусом: "С сожалением сообщаем, что данная динамика роста заболевания наряду с агрессивностью и скоростью заражения вируса также обусловлена не следованием большей частью населения требованиям особого карантинного режима, тесными контактами с другими людьми, выходом на улицу без острой необходимости, не следованием требованиям карантинного периода в общественном транспорте и нарушением других имеющихся правил".