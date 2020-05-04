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В Азербайджане еще 52 человека заразились коронавирусом, 39 выздоровели

В Азербайджане еще 52 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане отмечено еще 52 новых факта заражения коронавирусом.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 39 человек выздоровели и были выписаны домой. 

От коронавируса скончался страдавший сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца гражданин 1969 г.р., результаты теста которого на COVID-19 оказались положительными.

До сих пор в стране выявлено 1 984 факта заражения коронавирусом, 1 480 из которых вылечились, 26 скончались, лечение 478 человек продолжается в больнице особого режима. Состояние 18 человек из них тяжелое, 29 - средней тяжести, остальных - стабильное.

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