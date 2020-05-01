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В Азербайджане еще 50 человек заразились COVID-19, 40 выздоровели

В Азербайджане еще 50 человек заразились COVID-19

В Азербайджане отмечено 50 новых случаев заражения коронавирусом, 40 человек были выписаны после выздоровления.

Об этом Report заявили в Оперативном штабе при Кабинете министров. 

От COVID-19 скончался страдавший сахарным диабетом, артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца гражданин 1957 г.р., результата теста на коронавирус у которого оказались положительными. 

До сих пор в стране выявлено 1 854 факта заражения коронавирусом. 1 365 из зараженных выздоровели, 25 скончались, 464 человек продолжают лечение в больницах особого режима. 

Состояние 15 из них тяжелое, 29 - средней тяжести, остальных - стабильное. 

За истекший период проведено 146 630 тестов по выявлению вируса. 

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