​В Азербайджане еще 38 человек заразились COVID-19, 30 излечились

В Азербайджане зарегистрированы 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 30 человек излечились и были выписаны домой.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

До сих пор в Азербайджане выявлено 1 932 случаев заражения COVID-19. 1 441 из заразившихся выздоровели, 25 - скончались, 466 проходят лечение в больницах особого режима.

Состояние 19 человек из них тяжелое, 26 - средней тяжести, остальных - стабильное.

За истекший период проведено 157 932 тестов на выявления новых случаев заражения коронавирусом.