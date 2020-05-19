В Азербайджане еще 131 человек заразился коронавирусом, 143 выздоровели

В Азербайджане отмечен 131 новый случай заражения коронавирусом, 143 человека были выписаны домой после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

По информации, от инфекции скончался перенесший инфаркт миокарда, страдавший печеночной недостаточностью и хронической почечной недостаточностью гражданин 1949 г.р., результаты анализа на коронавирус которого оказались положительными.

До сих пор в стране выявлено 3 518 случаев заражения COVID-19, 2 198 из которых выздоровели, 41 скончался, 1 279 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 41 человека расценивается как тяжелое, 59 - средней тяжести, остальных - стабильное.

За истекшее время проведено 240 220 тестов на выявление коронавируса.